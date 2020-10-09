وزير الفلاحة: إعداد نظام متناسق ومتكامل لتموين السوق باللحوم الحمراء

أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، تعليمات صارمة لإعداد نظام متناسق ومتكامل لتموين السوق باللحوم الحمراء.

ويأتي النظام في شكل ثلاثية (المهنيين، مسيري المذابح ، وممون بمادة الاعلاف) لتموين السوق وانتعاش نشاط هذه المنشآت.

جاء هذا خلال ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني إجتماع عمل حول شعبة اللحوم الحمراء.

وأفاد بيان للوزارة، أن الإجتماع تطرق إلى عدة مسائل تهم تطوير وتثمين الانتاج الوطني من اللحوم.

وكذا تفعيل الآليات الضرورية لتموين السوق الوطني والحد من إستيراد اللحوم الطازجة والمجمدة من الخارج.

وحضر الإجتماع ممثلي الفدرالية الوطنية للمربين والمجلس الوطني المهني المشترك لشعبة اللحوم الحمراء ومسؤولي مجمع Agro-Logistique وفروعه، ومدراء المعاهد التقنية المعنية.

ويدخل هذا الإجتماع في إطار تنفيذ ورقة طريق القطاع وكذا تعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية الى تطوير الإنتاج الوطني.

وكذا تقليص النفقات العمومية والحد من إستيراد المنتوجات المتوفرة في السوق الوطنية.

ومن أهم الملفات التي تم التطرق اليها الوزير، تفعيل المذابح الكبرى المتواجدة في منطقة الهضاب “الجلفة، عين مليلة والبيض”.

من أجل تثمين المنتوج الحيواني المحلي وتمكين هذه المسالخ العصرية من استعادة نشاطها وخلق قيمة مضافة للإقتصاد الوطني.

وبعد الاستماع لاقتراحات وانشغالات مختلف المتدخلين،