وزير الفلاحة: إعداد ورقة طريق ورفعها إلى الحكومة لتطوير إنتاج القمح اللين

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري، أنه سيتم إعداد خارطة طريق تقوم على إستراتيجية جديدة لتطوير إنتاج القمح اللين.

وأضاف عماري، أنه سيتم تقديمها إلى الحكومة قريبا بهدف الرفع من كمية إنتاج هذا القمح.

وأفاد الوزير،أن هناك كميات كبيرة من القمح الصلب والشعير تم حصدها، غير أن إحتياجات البلاد من القمح اللين لاتزال مرتفعة.

وأكد أن الإهتمام بتطوير هذا الإنتاج هدفه تعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف عماري، أنه تم فتح ورشة بالتعاون مع المتخصصين والمهنيين في شعبة زراعة الحبوب لتطوير إنتاج القمح اللين.

كما يتم حاليا وضع خارطة طريق سيتم تقديمها إلى الحكومة للنظر فيها.

وأكد الوزير، أنه سيتم الرفع من قدرات تخزين الحبوب لتعزيز الحظيرة الحالية والقضاء على الصعوبات التي يواجهها المنتجون خلال حملات الحصاد والدرس.