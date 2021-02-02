وزير الفلاحة: إلتهاب أسعار المواد الأولية هو فرصة لإعادة إطلاق الإستثمار في هذه الزراعات

كشف وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، أن التهاب أسعار المواد الأولية واسعة الإستهلاك على المستوى العالمي بسبب كورونا.

وأوضح الوزير خلال زيارته إلى ولاية قالمة، أن ارتفاع الأسعار يعد فرصة لإعادة إطلاق الإستثمار في هذه الزراعات.

وقال حمداني، أن أكبر درس يجب استخلاصه من الأزمة الصحية التي عانت منها الجزائر هو مواصلة معركة رفع الإنتاج.

ودعا إلى ضرورة تقليص الإستيراد لا سيما في الشعب التي تثقل على ميزان المدفوعات.

كما دعا إلى تجنيد الجميع من أجل كسب معركة الإنتاج عن طريق تشجيع الإستثمار المهيكل خاصة في الزراعات الاستراتيجية.

وكشف عن تقليص الواردات بنسبة 40 بالمائة في شعب الحبوب، الحليب، الذرة، الزراعات الزيتية والسكرية خلال الأربع سنوات القادمة.