وزير الفلاحة: إنهاء عملية ضبط خارطة توزيع الحليب المدعم سبتمبر المقبل

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، اليوم، أن القطاع سينهي ضبط خارطة توزيع الحليب المدعم سبتمبر المقبل.

وخلال رده على أسئلة نواب الغرفة العليا كشف هني أنه تم الاعتماد في إعداد هذه الخارطة على عدد سكان البلديات والولايات مع مراعاة مكان تواجد الملبنات العمومية والخاصة. وتضمنت الخريطة، التي أشرف على إعدادها لجنة وزارية مشتركة، آليات تتبع مسار الحليب حتى لا يتم توجيهه الى مسارات أخرى.

كما كشف الوزير بخصوص حماية الثروة الوطنية من الأغنام عن إعداد ملف سيتم تقديمه على مستوى الحكومة لـ تجريم الذبح العشوائي في المذابح والمسالخ غير المراقبة ووضع قانون يؤطر هذا المجال.

أما حول ارتفاع أسعار الأسمدة الفلاحية قال هني أن القطاع وضع عدة آليات للتحكم في هذه الوضعية، حيث تمت اعادة النظر في مرجعية الأسعار. وكذا دعم أسعار الأسمدة واسعة الاستعمال قبل حملة الحرث والبذر لموسم 2021و2022 . من أجل تخفيف العبء على الفلاح.

كما تم بموجب تعليمات وزارية وضع جدول مرجعي لجميع الاسعار الجديدة للأسمدة خلال سنة 2021 وادراج السماد البوتاسي في قائمه الأسمدة المدعمة, كما تم رفع نسبة دعم الأسمدة الى 50% عوض 20% سابقا مع تفضيل المنتجات المحلية.