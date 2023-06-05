وزير الفلاحة الإيطالي مُعجب بسياسة الجزائر في تعزيز الأمن الغذائي

استقبل وزير الفلاحة، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الإثنين، وزير الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات للجمهورية الايطالية فرانسيسكو لولوبريجيدا، والذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، أعرب الوزير الايطالي عن مدى إعجابه بالسياسة المنتهجة من طرف الجزائر فيما يخص تعزيز الأمن الغذائي. معربا عن رغبته في توسيع التعاون والشراكة بين البلدين.

هذا وتباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في المجال الفلاحي. حيث يندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين ومناسبة للوقوف على أهم انجازات القطاع.

واستعرض الوزير إستراتجية القطاع والتي تهدف بالخصوص إلى تطوير وعصرنة الزراعة في الجزائر.

وركزت المناقشات على استكشاف واستغلال الفرص المستقبلية للتعاون في مختلف المجالات التي تهم القطاع. لا سيما تلك التي تخص الاستثمار في المجال الفلاحي في إطار القانون الجديد والذي يوفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين.

وكذا استغلال كل الفرص المتاحة والمتعلقة بالبحث العلمي الزراعي، والصناعات الغذائية والتحويلية. وكذا مرافقة حاملي المشاريع والمؤسسات الناشئة.

وعبر الوزير عن استعداد الجزائر لتطوير العلاقات بين البلدين لدعم الجهود في مجال الفلاحة. وتعزيز سبل التعاون والشراكة من اجل رفع و تنويع الإنتاج الفلاحي.