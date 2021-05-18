وزير الفلاحة: البطاطا متوفرة.. واستخرجنا أكثر من 50 ألف طن لكسر الأسعار

قال وزير الفلاحة، والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، أن هناك إنتاج وفير في مادة البطاطا والأسعار في أسواق الجملة معقولة.

وأضاف الوزير، أن الدولة إستخرجت مخزونات هائلة من البطاطا قدرت بأكثر من 50 ألف طن لكسر الأسعار ولتوفير المنتوج.

وأوضح الوزير، أن هناك عوامل أدت إلى ارتفاع سعر البطاطا على غرار الإحتكار والمضاربة ولكن الأمر سيتغير بداية من اليوم.

وكشف في ذات السياق، أن الجزائر لم تتراجع في إنتاج البطاطا، وحققت إكتفاء ذاتي100 بالمائة، قدر بـ 5 ملايين طن.

وأضاف أنه تم تقليص إستيراد البذور والإعتماد على البذور المحلية، والتي أعطت نتائج مرضية من خلال الوفرة.