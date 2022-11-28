وزير الفلاحة: الجزائرمستعدة للتعاون من أجل مكافحة الجراد بالمنطقة الغربية

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، على تعزيز التعاون المشترك وإعداد مشروع إستراتيجية شراكة لمكافحة الجراد.

وأضاف وزير الفلاحة خلال الدورة العاشرة لهيئة مكافحة الجراد المهاجر في المنطقة الغربية، أن بلدان المنطقة يهددها غزو هذه الآفة التي تدمر ملايين الهكتارات من المحاصيل الزراعية وتضعف الاقتصاد. وهو ما يستدعي تعزيز التعاون المشترك وإعداد مشروع استراتيجية شراكة لمكافحة الجراد المهاجر. وحماية الموارد الطبيعية من خلال التدخل المبكر والمراقبة المستمرة للحدود لتجنب غزو أسرابها. في حال ارتفاع نشاطها بالدول المجاورة.

كما أشار الوزير، إلى أن القطاع الفلاحي هو ضمن أولويات الجزائر لتحقيق تنمية شاملة لكل الشعب الفلاحية. وعلى مستوى كافة الأقاليم الريفية. وهو ما يحرص عليه رئيس الجمهورية لتعزيز سبل التعاون مع بلدان إفريقيا في مجال التبادلات التجارية لتحسين الإنتاجية والقدرة التتافسية للزراعة وبالتالي ضمان الأمن الغذائي.