وزير الفلاحة: الجزائر أقوى من أي محنة.. لكل شجرة احترقت سنغرس 10 أشجار

وجه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، رسالة إلى أهلنا في تيبازة وكل الولايات المتضررة من الحرائق.

وكتب الوزير في تدوينة على صفحته الرسمية بفايسبوك: “قلوبنا معكم في هذه المحنة الصعبة. نعلم أن الألم كبير والخسارة فادحة، لكن إرادتنا أقوى وعزيمتنا لا تلين”.

وأضاف الوزير: “لكل شجرة احترقت سنغرس عشرة أشجار. سنعيد الخضرة لأرضنا، وسنبني المستقبل من جديد بسواعدنا جميعاً. الجزائر أقوى من أي محنة، وشعبها صامد مهما اشتدت الظروف”.