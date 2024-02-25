وزير الفلاحة: الجزائر بصدد تجسيد إستراتيجيـة تنموية شاملة

أكد وزير الفلاحة، يوسف شرفة، أن الجزائر في صدد تجسيد استراتيجيـة تنموية شاملة قائمة على رفـع تحديات كبـرى وهي الأمـن الغذائي، والأمن الطاقوي، والأمن المائي، مع وضع المعرفة والتكنولوجيا والابتكار في صلب أولوياتها.

وأبرز الوزير، خلال كلمة له على هامش إشرافه على مراسم الاحتفال باليوم الوطني للجزائر بمعرض اكسبو الدوحة للبستنة، اليوم الأحد، المقاربة المعتمدة من طرف الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدام.

والتي تتأتى عبر الحفـاظ على الإرث الطبيعي والثقافي المتنوع وتثمين الممارسات التقليدية والمعارف المكتسبة لضمان استدامتها لصالح الأجيال القادمة.

ومن جهة أخر تعكف السلطات العمومية على مواصلة جهود التحديث والتكثيف من أجـل زراعة ناجعـة اقتصاديا وبيئيـا بتشجيع الإبتكـار والتكنولوجيا لتحسيـن بيئة المواطـن وتعـزيز الأمـن الغذائي.

وفي هذا السياق، تطرق الوزير إلى أهم البرامج التنموية التي تعكف الدولة على تجسيدها لتلبية احتياجاتها الغذائية. لا سيما توسيع مساحات الإنتاج الزراعي عبــر انشـاء أقطاب فلاحية عصرية متخصصة في الشعب الفلاحية الإستراتجية بالجنوب كالحبوب. والزراعات الزيتية و السكرية و الأعلاف، البقوليات، والبذور وغيرها.

كما ذكر أيضا مشروع إعادة تأهيل السـد الأخضر، الذي يعد نظاما ايكولوجيا وجـدارا واقيـا ضد زحف الرمال. والذي يتم تجسيده ضمن مقاربة اقتصادية وتشاركيـة.

وفي نفس السياق أشار إلى برنامج تطوير الأشجار المثمرة المقاومة، وذلك المتعلق بتوسيع المساحات المسقية وترشيد استغلال الموارد المائية. بدعم أنظمـة الري المقتصـدة للمياه، وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة في مجال الإنتاج الفلاحي.

يذكر أن معرض اكسبو الدوحة للبستنة ينظم من 02 اكتوبر 2023 الى غاية 28 مارس 2024 بحديقة “البدع”، تحت شعار “صحراء خضراء…بيئة أفضل”.

ويشارك في هذه التظاهرة الدولية، الاولى من نوعها في الشرق الأوسط، أكثر من 100 دولة، عبر جناح رسمي وحديقة يمثلان كل بلد مشارك.