وزير الفلاحة: الجزائر تتجه نحو تصدير القمح الصلب

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، عن تأمين السوق الوطني من مادة القمح إلى غاية ديسمبر 2020، بإنتاج حوالي 20 مليون قنطار.

وأضاف عماري، للإذاعة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر لم تستورد القمح الصلب منذ جوان الفارط، ومن الممكن أن تصبح مصدرة له في المستقبل.

وقال الوزير، أن هناك مواد إنخرطت في التوسيم، وهي تمر طولقة والتين المجفف لبجاية وسطيف وزيتون سيق.

كما أن هناك مواد أخرى في طريقها للتوسيم، مثل برتقال كليمونتين بمسرغين وبصل ولهاصة بتموشنت والنعناع في غاسول بالبيض وجبن الكمارية بغرداية وزيت الزيتون بمختلف مناطق الوطن.

وأشار عماري إلى أن الوزراة تعمل على تثمين هذه المنتوجات من خلال التوسيم، والذي يساعد المنتجين في الترويج للمنتوجات وتحسين المداخيل.

وأضاف الوزير، أن الجزائر حققت الإكتفاء الذاتي في الخضر والفواكه، وهناك مواد حققت فيها فائضا، على غرار الثوم والذي تم تصديره إلى أوروبا هذا العام.

وأعلن عماري على لقاء هام سيعقد قريبا حول الزراعة الذكية في تفعيل قدرات الإنتاج الحيوانية والنباتية واستغلال قدرات إنتاج الشباب.