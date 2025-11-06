وزير الفلاحة: الجزائر تتوفر على فرص استثمار واعدة في الصيد البحري

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، اليوم الخميس بوهران أن “الجزائر تتوفر على فرص استثمار واعدة في مجال الصيد البحري والصناعات التحويلية للمنتجات السمكية”.

وأبرز ياسين المهدى، خلال زيارته لمختلف أجنحة الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات “سيبا 2025” في طبعته العاشرة رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح. ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لسلطنة عمان، السيد سعود بن حمود بن أحمد الحبسي. أن “الجزائر تتوفر على مؤهلات هامة وفرص استثمار واعدة في مجال الصيد البحري. والصناعات التحويلية للمنتجات السمكية على غرار تعليب التونة ومختلف الموارد الصيدية”.

وأكد الوزير لدى زيارته لجناح سلطنة عمان، ضيف شرف الطبعة العاشرة لصالون “سيبا 2025”, على ضرورة استغلال هذه التظاهرة. المنظمة بمبادرة من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبر الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات. “لإبرام اتفاقيات وعقود شراكة وتعاون بين البلدين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات”. لافتا إلى أهمية. ” تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال”

كما زار ياسين المهدى وليد مختلف أجنحة الصالون واستمع لانشغالات مهنيي القطاع، وكذا للشباب. حاملي المشاريع الناشطين في هذا المجال الحيوي.

وتعرف هذه الطبعة، التي يحتضنها مركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” لوهران إلى غاية 9 نوفمبر الجاري، مشاركة وطنية واسعة تضم 38 مؤسسة ناشئة. من الجيل الجديد لرواد الأعمال، منها 13 مؤسسة استفادت من مشاركة مجانية.فضلا عن حضور المؤسسات البنكية وشركات التأمين والجامعات ومراكز البحث العلمي التي تعرض مشاريع بحثية وابتكارات تقنية. تهدف إلى تطوير نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات.

كما يسجل الصالون مشاركة أكثر من 25 شركة أجنبية من 16 دولة. من بينها إسبانيا وإيطاليا وتركيا وتونس اضافة الى سلطنة عمان ضيف شرف الطبعة. وكذا الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المشاركة الأولى لبنغلاديش. اضافة الى مهنيين من قطر والنرويج والسنغال واليابان وتشاد.

ويتضمن البرنامج المسطر بالمناسبة أكثر من عشر ورشات علمية وتقنية ولقاءات ثنائية (B2B) بين المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب. إلى جانب زيارات ميدانية لوفود أجنبية، منها الوفد العماني الذي سيزور السفينة العلمية “قرين بلقاسم” والمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران.