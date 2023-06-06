وزير الفلاحة: الجزائر تراهن على الفلاحة والصناعة الغذائية

أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، إشارة انطلاق الطبعة الـ20 للصالون المهني للصناعات الغذائية “جازاغرو”، بمشاركة 600 عارض يمثلون 28 بلدا.

وكان وزير الفلاحة، مرفوقا بالوزير الإيطالي للفلاحة والسيادة الغذائية والغابات، فرانشيسكو لولوبريجيدا. مشيرا إلى أن الحدث يكتسي طابعا “استثنائيا” بالنظر إلى الحضور القوي للمشاركين الأجانب. وسيسمح بتطوير الشراكة، سيما في مجال الصناعات الغذائية وخلق القيمة المضافة.

كما أوضح وزير الفلاحة: أن الجزائر تراهن كثيرا على الفلاحة و الصناعة الغذائية وتحويل المنتجات الفلاحية من أجل تنويع إقتصادها وتطوير صادراتها، سيما نحو البلدان الإفريقية. مضيفا أنه تم إنجاز عديد المنشآت في سبيل تحقيق هذه الغاية. مشيرا خاصة إلى الطريق العابر للصحراء و عديد خطوط السكة الحديدية. مضيفا أن هذه المنشآت الضخمة ستسمح للبلاد بتصدير بضاعتها نحو القارة الافريقية بأقل التكاليف وفي اسرع وقت ممكن. مشدّدا على أن الجزائر تتوفر على جميع المقومات لتحقيق هذا التحدي.

أما بخصوص الشراكة مع الجانب الإيطالي، أكد الوزير على نوعية العلاقات القائمة بين البلدين. مذكرا بأن إيطاليا التي لطالما ساندت الجزائر خلال الثورة التحريرية. قد حافظت على هذه العلاقة الودية بعد الاستقلال، عبر تعزيز شراكتها الاقتصادية من خلال حضور شركاتها. مضيفا أن هذا الحدث هو فاتحة لإقامة شراكة إستراتيجية متينة في مجال الفلاحة والصناعة التحويلية بين الجانبين.

وأشار وزير الفلاحة، إلى أن الهدف من ذلك يكمن في المضي نحو إبرام عقود شراكة على المدى الطويل. مبرزا المزايا الجبائية وشبه الجبائية المتضمنة في القانون الجديد حول الاستثمار لتشجيع الإستثمارات الأجنبية.

من جانبه، نوه الوزير الإيطالي بالنوعية العالية للمنتوج الجزائري والطاقات البشرية للبلاد. مؤكدا إستعداد مؤسسات بلاده لتوسيع شراكتها مع نظيراتها الجزائرية عبر تقديم مهاراتها. مشيرا إلى أن الشراكة ستسمح لمؤسساتنا بالمساهمة في تطوير السوق الجزائرية سواء من حيث الإنتاج أو التحويل وحتى في مجال التصدير.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور