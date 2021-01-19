وزير الفلاحة: الجزائر حققت فائضا في الإنتاج خلال جائحة كورونا

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، أن الجزائر حققت فائضا إنتاجيا خلال فترة جائحة كورونا،مبرهنة عن الإكتفاء.

وأضاف الوزير خلال زيارته اليوم إلى ولاية عين الدفلى، أنه من غير المنطق التعامل بالمثل مع مستثمر المليارات ومستثمر في هكتار واحد.

وقال الوزير، أن هناك مستثمر يلبي 40 بالمائة من إحتياحات الجزائر في مادة الصوجا و الذرة.

وكشف الوزير، أنه طلب من المسؤولين الدفع مباشرة لمنتجي الطماطم الصناعية بدون ربطه بأي منح أخرى.

وانتفض الوزير ضد الممارسات البيروقراطية التي لاتزال متجذرة في الإدارة المحلية رغم الإجراءات والتدابير المتخذة لرفع هذه القيود.

وشدد على أن رفع العراقيل على الفلاحين والمنتجين ومساعي الدولة لرفع الإنتاج وتقليص الصادرات لا يجب أن تبقى شعارات فقط.