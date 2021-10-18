وزير الفلاحة: الجزائر مستقرة غذائيا ونسبة الجوع في تناقص مستمر

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، أن الفلاحة لها دور فعال في تحقيق الأمن الغذائي، الذي يعد خيارا إستراتيجيا لتوفير الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي.

وأضاف الوزير خلال الإحتفال باليوم العالمي للتغذية، أن الجزائر كونها عضو في المنظمة الدولية من خلال السياسات التي تنتهجها القضاء على الجوع، حيث باشر القطاع في برنامج الرئيس ومخطط عمل الحكومة وتنفيذ ورقة الطريق إلى تلبية الإحتباجالت الوطنية ورفع المساهمة في النمو وتقليص الواردات

وأضاف في ذات السياق، أن قطاع الفلاحة أصبح يحتل مكانة متميزة في المنظومة الاقتصادية. من خلال تحسين الأمن الغذائي وخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل. والحفاظ على الموارد الطبيعية والسعي الى توفير القواعد الأساسية للإستثمار ومنافذ التصدير. كما حظيت السياسة الفلاحية منعرجا هاما نحو بلوغ الأمن الغذائي بمساهمة القطاع بـ 12.4 بالمائة في الناتج الداخلي الخام.. وتوفير 2.6 مليون من اليد العاملة . كما بلغت قيمة الإنتاج 25 مليار دولار امريكي.

طالع أيضا

وأشار الوزير إلى أن الجزائر صنفت في الخانة الزرقاء وهي البلد الافريقي الوحيد في العالم العربي والقارة الافريقية الذي يعد مستقرا غذائيا. وهو بذلك في نفس مستوى الدول الاروبية والامريكية. حيث تتناقص نسبة الجوع بـ 2.5 بالمائة.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp