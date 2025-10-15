وزير الفلاحة : الجزائر ملتزمة بتعزيز الأمن الغذائي الوطني

شارك ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الأربعاء في أشغال منتدى الغذاء العالمي لعام 2025. والحوار الوزاري حول التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، المنعقدين بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالعاصمة الإيطالية روما.

ويشكّل هذا المنتدى محطة سنوية بارزة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات الراهنة التي تواجه الأنظمة الغذائية العالمية. لا سيما في ظل التغيرات المناخية وارتفاع الطلب على الموارد الطبيعية وضرورة ضمان الأمن الغذائي المستدام.

وأبرز وزير الفلاحة، في كلمته خلال الجلسة العامة، التزام الجزائر بتعزيز الأمن الغذائي الوطني. من خلال تطوير الإنتاج الفلاحي المستدام وتحسين سلاسل القيمة الزراعية والاستثمار في الفلاحة الصحراوية.

كما أكد ياسين وليد، أن الجزائر اليوم منفتحة على الاستثمارات الأجنبية. من خلال مشاريع استراتيجية ضخمة. على غرار مشروع “بلدنا” ومشروع BF مع الشريك الإيطالي. مؤكدًا أن أبواب الجزائر مفتوحة أمام جميع المستثمرين الراغبين في استغلال الإمكانات الهائلة التي يتيحها قطاع الفلاحة في الجزائر. لا سيما في الجنوب.

كما شدد على أن قطاع الفلاحة يتجه اليوم أكثر من أي وقت مضى نحو الاعتماد على التكنولوجيا لتحسين المردودية والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية، لا سيما الموارد المائية والطاقة، انسجامًا مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة في مجال التنمية الريفية وتشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي.

وأكد الوزير على أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي وإدخال التكنولوجيات الحديثة لعصرنة القطاع الفلاحي، مبرزًا أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تضافر الجهود بين الدول والمؤسسات والمنظمات الفاعلة في هذا المجال.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور