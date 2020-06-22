وزير الفلاحة: الحجر الصحي إنعكس سلبا على أسواق المواشي وسنفتح نقاط البيع تدريجيا

صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري ان الحجر الصحي إنعكس سلبا على أسواق المواشي وفتح نقاط بيع المواشي تدريجيا.

وأضاف الوزير خلال حوار خص به قناة النهار قال الوزير ان نزولا عنذ رغبة الموالين لفتح أسواق المواشي إتخدت الحكومة إجراءات.

وأوضح الوزير أن فتح فضاءات لبيع المواشي خاصة وأن عيد الأضحى على الابواب سيكون تحت إشراف السلطات المحلية.

في حين ستتدخل المصالح الفلاحية في مجال البيطرة فقط، وكل ولاية حسب معطياتها الصحية حول فيروس كورونا.

وفي ذات السياق وجه الوزير نداء للموالين بائعي المواشي ان يحترموا التدابير المتخدة للحد من إنتشار وباء كورونا وأن.

واشار الوزير أنه كلما تم إحترام التدابير الوقائية سيتم التوسع في الفضاءات لبيع المواشي.

وأكد الوزير في حال ما إذا تم تسجيل خطورة وعدم الإلتزام بالتدابير في فضاءات وأسواق بيع المواشي سيتم غلقها.