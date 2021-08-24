وزير الفلاحة: الحرائق أتت على أزيد من 89 ألف هكتار عبر 35 ولاية

كشف وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، اليوم الثلاثاء. إن الحرائق الأخيرة أتت على أزيد من 89 ألف هكتار عبر 35 ولاية. كان معظمها بتيزي وزو وبجاية وسكيكدة وخنشلة وقالمة.

وشدد الوزير، خلال ترأسه لاجتماع تنسيقي بمحافظي الغابات حول التكفل بالاضرار الناجمة عن حرائق الغابات، على العمل على إعادة تأهيل المناطق المتضررة في أقرب الآجال.

وأشار الوزير، إلى إن رئيس الجمهورية قد وجه تعليمات لاتخاذ كافة الاجراءات الرامية للتكفل الفعلي بالمتضررين من الحرائق، وتقديم المساعدات لهم ولأهاليهم ووضع كل الترتيبات التي من شأنها إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في أقل وقت حتى يتمكن المتضررون من مزاولة نشاطاتهم. وكذا توفير الوسائل الأساسية لإحياء المناطق المصابة وتأهيلها.

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