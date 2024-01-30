وزير الفلاحة: الحمضيات حقّقت إنتاج فاق 15 مليون قنطار

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، أن شعبة الحمضيات سمحت بتحقيق إنتاج فاق 15 مليون قنطار على مساحة 80 ألف هكتار موسم 2022 و2023.

ودعا شرفة في تصريح صحفي لدى إشرافه بمعية وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني. على افتتاح فعاليات الصالون الجهوي للحمضيات “منطقة الوسط” المنظم من طرف الغرفة الوطنية للفلاحة. إلى التوجه نحو تحويل منتجات الحمضيات. بفضل الإنتاج الوفير المسجل على المستوى الوطني. وكذا دخول مجال التحويل الذي سيعطي قيمة مضافة للمنتوج الوطني.

كما كشف وزير الفلاحة، أن عمليات التكثيف التي عرفتها المستثمرات الفلاحية للحمضيات ما سمح بتحقيق إنتاج فاق 15 مليون قنطار على مساحة 80 ألف هكتار موسم 2022 و2023. مشيرا إلى أن دعم المنتجين يعد من أولويات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. التي تضمنت في توجيهاته دعم الفلاحين بالبذور مجانا وبالأسمدة بنسبة 50 بالمائة خلال حملة الحرث والبذر الماضية. مؤكدا التطور الذي شهدته شعبة الحمضيات من حيث الإنتاج والنوعية. يستدعي مرافقة المنتجين في مجال التحويل الصناعي ووضع ورقة طريق للتصدير.

وأضاف شرفة أن الحمضيات تنتظر موسم إنتاج هام، لاسيما بعد دخول الشجيرات المزروعة موسم 2018\2019 حيز الاستغلال. أين دعا المستثمرين إلى دخول مجال التحويل الذي سيعطي قيمة مضافة للمنتوج الوطني. مضيفا أنه من أراد الاستثمار في المجال يوجد قانون جديد نظرا للتسهيلات الكبيرة الممنوحة, وقد صدرت كل نصوصه التنظيمية. وما عليه الا الاتصال بالوكالة الوطنية لدعم الاستثمار. ودعا الفلاحين إلى تأسيس تعاونيات للتصدير وتسهيل مهام المصدرين لدخول السوق الدولية.

كما أكد الوزير خلال زيارته لأجنحة المنتجين، على ضرورة الحرص على حفظ الأنواع الوطنية من الحمضيات وتطوير زراعتها, وفي جناح بنك الفلاحة والتنمية الريفية أمر بتعويض كل الفلاحين الذين مسهم الجفاف الذين عولجت ملفاتهم ووضع برنامج للقروض في شعبة البقول الجافة والحبوب تتماشى مع الموسم.