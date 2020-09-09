وزير الفلاحة: الدولة تدعم الفلاحين وخاصة مربي النحل وتحفيزات هامة لتوسيع نشاطهم

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، بأن الدولة تدعم الفلاحين وخاصة مربي النحل مع توفير تحفيزات لتوسيع نشاطهم.

وجاء تصريح الوزير خلال زيارته، اليوم الأربعاء، لقرية “إيغزرفاون” ببني عمران ببومرداس، برفقة وزيرة التضامن الوطني، ووزارة العمل والتشغيل بالنيابة، كوثر كريكو.

وأكد الوزير لدى زيارته مؤسسة APICULTURE المتخصصة في تربية النحل للمستثمرة باعلي كريمة، على مواصلة دعم الدولة للفلاحين، خصوصا مربي النحل.

مشيرا إلى وجود ترسانة من الإجراءات المحفّزة لتوسيع نشاطهم، سواء على مستوى مديرية المصالح الفلاحية أو مصالح الغابات.

لافتا إلى أن دائرته الوزارية تسهر على القضاء على البيروقراطية بالتخفيف من إجراءات إنشاء التعاونيات الفلاحية وتنظيمها وتوسيع مجال التكوين في شعبة تربية النحل.