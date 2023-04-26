وزير الفلاحة السابق عبد الحميد حمداني في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله وزير الفلاحة السابق، عبد الحميد حمداني، عن عمر يناهز 60 عاما.

وكان الراحل حمداني يرقد منذ أيام بمصلحة أمراض الكلى بمستشفى مصطفى باشا أين وافته المنية هناك.

الراحل حمداني شغل منصب الأمين العام لوزارة الفلاحة الريفية منذ جوان 2019. بعد تقلده عدة مناصب في نفس القطاع منها مدير مركزي للتنظيم العقاري وتثمين وحماية التراث ومفتش مركزي و رئيس مكاتب.

بالإضافة الى ذلك، تقلد الراحل حمداني بين سنتي 2014 و 2016 منصب خبير مستشار في برنامج الامم المتحدة للتنمية الفلاحية (بنود). ورئيس مشروع وطني في اطار برنامج للتوأمة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي.

و يحوز الوزير الراحل على شهادة مهندس زراعي من معهد التكنولوجيات الفلاحية (إيتا) الى جانب قيامه بدراسات عليا في معاهد أجنبية. منها المعهد الدولي للدراسات المتخصصة في ايطاليا والمركز الدولي المتوسطي للدراسات العليا الفلاحية (فرنسا).