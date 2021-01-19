وزير الفلاحة: القرض التعاضدي الريفي سيدخل حيز التطبيق قريبا

قال وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، أن القرض التعاضدي الريفي سيدخل حيز التطبيق قريبا.

وأضاف الوزير خلال زيارته إلى ولاية عين الدفلى، أن 60 بالمائة من بذور البطاطا التي غرست على المستوى الوطني هي بذور محلية.

وهو ما يمثل معدل 21 قنطار من البطاطا في الهكتار، معتبرا إياها نسبة قليلة لولاية تمتلك امكانيات مثل عين الدفلى.

وشدد الوزير على ضرورة التركيز أكثر على الصناعة التحويلية من طرف متعاملي القطاع.

وأوضح حمداني، أنه يجب دعم الموالين و المنتجين الفلاحيين بكامل الامكانيات من اجل زيادة المنتوج الوطني.

ودعا الوزير في ذات السياق، إلى تقليص فاتورة الاستيراد و خلق ما يسمى التوازن الاقتصادي من أجل الجزائر الجديدة.

من جهته عبّر الوزير عن إمتعاضه وعدم رضاه على إنتاج ولاية عين الدفلى في مادة الحليب والتي تحتل المرتبة 41.