وزير الفلاحة: القطاع بحاجة إلى توظيف المعرفة والابتكار

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ياسين وليد، أن القطاع الفلاحي بات اليوم في حاجة ملحّة إلى تعزيز توظيف المعرفة. والابتكار والتقنيات الحديثة. وكذا الاستغلال الأمثل للموارد لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. على غرار التغيرات المناخية وندرة المياه وارتفاع الطلب الغذائي.

كما أشاد وزير الفلاحة على هامش الويارة التي قادته إلى ولاية قسنطينة بالمجهودات التي يبذلها الفلاحون رغم الصعوبات.

للإشارة، قام ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أمس الاثنين، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية قسنطينة. استهلها بالإشراف على افتتاح الطبعة السادسة للملتقى الوطني لتطوير شعبة الحبوب الشتوية.

كما شهد الملتقى مشاركة واسعة لمختلف الفاعلين في المنظومة، من فلاحين ومتعاملين. وممثلي الهيئات المهنية إلى باحثين وتقنيين وطلبة جامعيين ومؤسسات ناشئة. مما جعله فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات وعرض التجارب الناجحة في مجال زراعة الحبوب. والاستفادة من المعارف والبحوث العلمية لتحسين الإنتاج والإنتاجية.

كما تم التعرف على مجموعة من أصحاب المشاريع الابتكارية القادمين من مراكز البحث والجامعات. والذين عرضوا حلولًا تقنية موجّهة للمنتجين والمستثمرين في مجالات الري الذكي، والتسيير الرقمي للمستثمرات. والزراعة المستدامة وغيرها من التطبيقات الحديثة. بما يعكس جاذبية القطاع للتكنولوجيا. والحاجة الملحّة إلى تسريع وتيرة الرقمنة لتحسين الأداء على مستوى الإنتاج والتسيير.

وعاين الوزير عددًا من المستثمرات والمنشآت الفلاحية، من بينها تعاونية الحبوب والبقول الجافة ببلدية الخروب. للاطلاع على التحضيرات الجارية لإنجاح حملة الحرث والبذر لموسم 2025-2026.

كما شملت الزيارة الوقوف على بعض التجارب العلمية الناجحة. التي يجريها مركز البحث في البيوتكنولوجيا بالخروب في مجالي الزراعة المحمية وزراعة الزعفران. إضافة إلى تفقد مستثمرة بلبجاوي. التي تعد نموذجًا في إنتاج الحبوب والبذور اعتمادًا على البحث والابتكار.