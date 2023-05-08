 وزير الفلاحة.. القطاع يساهم بـ14.7 بالمائة من الناتج الداخلي ويوفر 3 ملايين يد عاملة

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، اليوم الاثنين، أن القطاع يساهم بـ 14.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

كما أشار وزير الفلاحة، خلال اليوم البرلماني حول دور بنك البذور في تحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى أن القطاع يمثل ربع يد عاملة ناشطة. أي ما يفوق 3 ملايين عامل في هذا المجال.

في حين، بلغت سنة 2022 قيمة الإنتاج الفلاحي 4550 مليار دينار، قائلا “كانت سنة جيدة”. كما بلغت تغطية الاحتياجات الغذائية حسب المسؤول الأول في القطاع ما نسبته 75 بالمائة.

وأكد هني، أن الدولة أولت أهمية لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية الذي يعتبر محرك للتنمية الاقتصادي بالنظر للرهانات الأمنية و الاجتماعية. مضيفا “التي تفرض علينا مسؤوليات تتمثل في مواجهة الأمن الغذائي وتدعيم التنوع الاقتصادي”.