وزير الفلاحة: اللحوم ستكون متوفرة ..وحصة إضافية للحليب خلال شهر رمضان

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عوماري، أن المنتوجات الغذائية الأساسية ستكون متوفرة في السوق خلال شهر رمضان الكريم.

مشيرا على هامش الإجتماع التقني مع مسؤولي المعاهد ومراكز التكوين التابعة للقطاع أنه يجب ترقية القطاع وتحسين خدمته.

مضيفا أنه سيتم إعادة النظر في تسيير الأراضي واقتصاد المياه والتحكم في أجهزة الإنجاز والتوزيع والضبط وآليات الجودة.

مؤكدا أن هناك وفرة في المنتوج الجزائري من اللحوم الحمراء والبيضاء وكذا الحليب.

مضيفا أن الحكومة صادقت الكوطة الإضافية لتدعيم الحليب حتى تكون هنالك أريحية في التوزيع.

بالإضافة إلى إجراءات لتدعيم المنتوج الوطني عن طريق الواردات للوفرة الإنتاجية.

كما سيتم تدعيم هياكل التوزيع من الأسواق الجوارية لتعزيز الاسواق الحالية للتجزئة خلال الشهر المعظم.

ناهيك عن تزويد الأماكن الحضرية بأسواق جوارية جديدة وتكون الأفضلية للشباب بالتنسيق مع أسواق الجملة.