وزير الفلاحة.. المستثمرون والمنتجون يعانون من غياب الاحصائيات والمعلومة

قال وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، اليوم الخميس، إن برنامج الحكومة في ورقة طريق القطاع، خاصة ما تعلق بالرقمنة .

وأضاف وزير الفلاحة، أن إدماج القطاع لا يمكن تجسيده بأعباء بيروقراطية،مشيرا إلى أن كل المستثمرين والمنتجين يعانون من غياب الإحصائيات.

إضافة إلى غياب المعلومة لا سيما بما تعلق بتكوين الملفات والإجراءات الإدارية في الملفات.

وأشار المتحدث، إلى أن هناك آليات أخرى للعمل معها، مؤكدا على ضرورة إشراك كل القطاعات التي لها علاقة مباشرة مع قطاع الرقمنة.

وأفاد وزير الفلاحة، أن من شهر أوت، قام القطاع بتجربة إحصاء الأراضي، بالصالحة للاستثمار، المتوسطة، وغير الصالحة.

وصرح حمداني، أن الارقام المقدمة على غرار مجال المواشي، بعضها يتكرر في كل مرة، مبرزا وجود فوارق كبيرة في الإعداد.

وأكد المسؤول الأول في القطاع، “لا يمكننا مواصلة الطريق هكذا، لانها استراتيجيات اقتصادية، لا يمكن تطبيقها بارقام قديمة ومتضاربة”.

وسينطلق الاحصاء بصفة رقمية، على مستوى كل الغرف الفلاحية والولايات، لتحديد كل الأراضي الصالحة للاستغلال –هلى حد قول الوزير-.

وشدد حمداني، على ضرورة توفر المعلومات الرسمية والمتاحة، من أجل الوصول إلى رهان صفر ورقة.