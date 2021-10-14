وزير الفلاحة: المضاربة في المواد الغذائية هدفها ضرب النظام العام

قال، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم الخميس، أن المضاربة في بعض المواد الغذائية، تهدف ألى زعزعة النظام العام.

وخلال حديثه إلى القناة الإذاعية، قال حمداني، أن أهدافا سياسية تقف وراء المضاربات الأخيرة. “وليس هناك تفسير آخر لمثل هذه السلوكات حين تتضاعف الأسعار خلال 48 ساعة ، بينما لم يتأثر توفر المنتج ” ، مشيرًا إلى أن هذه المضاربات تأتي بعد عام صعب عانته الفلاحة ببلادنا بفعل شدة الجفاف.

كما أفاد وزير الزراعة والتنمية الريفية أنه تم تشكيل لجنة مختلطة مع وزارة التجارة والتي ” تنشط على المستويين المركزي والمحلي”. وقال إن “هذه اللجنة تتابع بدقة هذه الظاهرة التي لم يسبق لها مثيل والتي تثبت مرة أخرى أهدافها لزعزعة النظام العام”.

وفي السياق ذاته، عاد حمداني إلى المشاريع التي ينفذها قطاعه من أجل ضمان الأمن الغذائي و تقليص فاتورة الاستيراد بشكل كبير. وذكر “من بين هذه المشاريع، حاولنا الحد من استيراد الزيوت، ويجري حاليا تجسيد خارطة طريقنا في الميدان، ويكفي أن نرى في المقام الأول إطلاق أحد قطاعات البذور الزيتية، وهي بذور اللفت التي بدأت تؤتي نتائجها.

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