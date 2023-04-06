وزير الفلاحة: المواشي التي تأتي من مالي والنيجر تخضع لإجراءات مقننة

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، أن نقل الأغنام والأبقار يخضع لاحترام الشروط البيطرية. حتى لا تشكل خطورة للمستهلك أو نقل أي مرض.

وأضاف وزير الفلاحة، خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، أنه يتم فرض إجراءات صارمة لنقل هذه الحيوانات من منطقة إلى أخرى، مشيرا إلى أن المواشي التي تأتي من مالي والنيجر تخضع لإجراءات مقننة.

كما كشف الوزير في ذات السياق، أن الوزارة تبنت إجراءات وقائية وآمنة لذبح وتسويق اللحوم الحمراء. حيث تم إنشاء 10 مخابر على المستوى الوطني منها على مستوى الجنوب لحماية المستهلك وتشجيع تربية الأغنام.