وزير الفلاحة.. انتاج الحمضيات يعرف جودة عالية في متيجة

قال وزير الفلاحة شريف عماري، اليوم الأربعاء، إنّ إنتاج الحمضيات في متيجة يعرف جودة عالية.

وأضاف عماري، أنه تم غرس 75 ألف أشجار الحوامض هذه السنة لهيكلة البساتين، مشيرا على أن الدولة سترافق هذه العملية.

وذكر الوزير أنه تم إطلاق مبادرة بوحدات البحث للجميع،”لأن قطاع الفلاحة يزخر بكفاءات عالية تحتاج توفير الإمكانيات للعمل والعودة بنتائج”.

وأشار إلى أنه “سيكون فيه ترقية للحصول على فائض في الإنتاج”.

تابعا “هناك شراكة بين المخابر مفتوحة لتسهيل عمل الباحث ونحن عندنا ثقة كبيرة في الكفاءات الوطنية”.

وحثّ عماري بضرورة التركيز على جلب الأصناف المبكرة للموسم والأصناف المتأخرة لتوفير البرتقال كل الفترات.

وكشف وزير الفلاحة، عن عمل تنسيقي مع وزارة التجارة لضبط توزيع الحمضيات، مشيرا إلى أن الأسعار ستكون مقبولة لتدعيم الإنتاج.

واشار الوزير إلى أن معرض الحمضيات فرصة للفلاحين للتعريف بمنتوجات متيجة من الحمضيات.

ويقوم وزير العمل ووزير الفلاحة ووالي العاصمة بزيارة إلى معرض الحمضيات ببلدية سيدي موسى بالعاصمة.