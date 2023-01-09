وزير الفلاحة: انتاج القمح الصلب يغطي 95 بالمائة من الاحتياجات

قال وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني، إن الإنتاج الكبير من القمح الصلب يغطي 90 إلى 95 بالمائة من الاحتياجات الوطنية. كما أشار وزير الفلاحة، إلى أن الإنتاج الإجمالي من هذه المادة بلغ 41 مليون قنطار. مضيفا أن نصيب كبير بحوالي 65 بالمائة من القمح الصلب كاف لإنتاج العجائن.

في حين، افاد وزير الفلاحة، أن القطاع يهدف إلى تغطية ما لا يقل عن 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية. مضيفا خلال استضافته في برنامج 52 دقيقة اقتصاد في قناة النهار “أن إنتاج مادة الشعير وفير جدا”.

وستستلم الجزائر خلال شهر جانفي، أزيد من أربعمائة ألف طن من القمح اللين. يتم استيرادها من عدة دول تتقدمها دولتي بلغاريا وروسيا من حيث أكبر الكميات تصديرا.

وأفادت مصادر مسؤولة بمبنى وزارة الفلاحة بأن الكمية هذه تعد الأولى من نوعها وسيتم استلامها مطلع 2023. بعد مناقصة أعلن عنها مؤخرا الديوان المهني الجزائري للحبوب من أجل اقتناء 450 ألف طن من القمح اللين.

وفاز في تلك المناقصة متعاملون يمثلون أربع دول، على غرار بلغاريا وروسيا وألمانيا وفرنسا من خلال إحدى عشر متعاملا أغلبهم روسن وبلغاريون، من حيث الكميات التي استجابت لدفتر الشروط نوعية وسعرا.

وقالت مصادر خاصة، لـ”النهار أونلاين”، أن الكمية التي سيتم استلامها شهر جانفي الداخل كلفت خزينة الدولة صرف حوالي ثمانية وعشرين مليون دولار.

وبشأن الصفقة المعلن عنها مؤخرا، من أجل استيراد خمسين ألف طنا من القمح الصلب، كشفت مصادرنا عن ظفر خمسة متعاملين أجانب يمثلون ثلاث دول وهي كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بالصفقة الدولية.