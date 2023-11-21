وزير الفلاحة: بنك الجينات يدخل حيز الخدمة نهاية السنة

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، أنه تم إنشاء بنك البذور الذي دشن السنة الفارطة. و إعادة بعث بنك الجينات الذي سيدخل حيز الخدمة نهاية السنة.

وأضاف وزير الفلاحة، في كلمة له خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2024 بالمجلس الشعبي الوطني. أنه تم الإنتهاء من إحصاء الثروة الحيوانية، ووضع مخطط لتطوير النخيل والتمور الزيتون وزيت الزيتون. مشيرا إلى أن إعادة بعث بنك الجينات ودخوله حيز الخدمة نهاية السنة سيمكن من تعزيز المكاسب المتعلقة بالحفاظ على الموروث الجيني الوطني الذي تبلغ طاقته تخزين 80 ألف مدخل.

وكشف وزير الفلاحة، أنه ورغم الظروف المناخية خلال الموسم الفلاحي 2022/2023 تم إنقاذ موسم انتاج الحبوب بفضل وفرة إنتاج الحبوب. كما سيتم المحافظة على الثروة الغابية، أين تم الإنطلاق هذه السنة تحت إشراف رئيس الجمهورية إنجاز تهيئة وتطوير السد الاخضر على مسافة مليون هكتار لخلق الثروة ومناصب الشغل وتحسين المستوى المعيشي للساكنة وتطوير الأشجال خاصة شجرة الأرغان في تندوف النعامة، البيض، السعيدة، غليزان،و الشلف.