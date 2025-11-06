وزير الفلاحة: تبادل الخبرات ركيزة اساسية لتأمين احتياجات السوق من المنتجات البحرية

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، اليوم الخميس بوهران، إلى ضرورة تعزيز شراكات اقتصادية براغماتية في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات. مؤكدا أن التعاون الفعلي وتبادل الخبرات يعدان ركيزتين أساسيتين. لتطوير هذا المجال الحيوي وتأمين احتياجات السوق الوطنية من المنتجات البحرية.

أبرز الوزير، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الطبعة العاشرة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات “سيبا 2025″. التي تشارك فيها سلطنة عمان كضيف شرف، أهمية هذا الموعد الذي ينظم كل سنتين منذ نحو عشرين عاما. باعتباره فضاء يجمع الفاعلين والمهنيين من مختلف الدول لبحث آفاق تطوير القطاع والولوج إلى أسواق جديدة.

وثمن بالمناسبة حضور وفد عماني رفيع المستوى. معربا عن أمله في أن تشكل هذه المشاركة. بداية لمسار تعاون واسع ومثمر بين البلدين.

وتنظم هذه الطبعة تحت شعار “الابتكار والمعرفة”. بمشاركة 35 مؤسسة ناشئة، ما يعكس -حسب الوزير- الدور المحوري للابتكار. في تحديث تقنيات الصيد البحري وتربية المائيات ودعم ديناميكية الاستثمار.

وأوضح السيد وليد، في سياق آخر، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتشجيع الاستثمار في القطاع من خلال توفير مزايا جبائية، وفتح المجال لاستيراد التجهيزات المتخصصة. خاصة السفن الموجهة للصيد. إضافة إلى دعم مشاريع الصيد في أعالي البحار وتكثيف نشاط تربية المائيات القارية. بهدف رفع الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي.

واختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر للوفود المشاركة من 25 دولة. إلى جانب ممثلي السلك الدبلوماسي. والسلطات المحلية.