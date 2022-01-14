وزير الفلاحة: تجميع 13 مليون قنطار من الحبوب لموسم 2020 /2021

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، أن الكميات المجمعة من الحبوب على مستوى الديوان الوطني المهني للحبوب، بلغت 13 مليون قنطار من القمح اللين والصلب.

وأضاف الوزير في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن إحصائيات موسم 2020 و 2021، تبيّن عجزا في الكميات المجمعة. خاصة وأنه تم تجميع 135 ألف قنطار فقط من مادة الشعير، مقابل احتياجات تفوق 8 مليون قنطار.

وأشار وزير الفلاحة، إلى أن هذه الوضعية أدت للمضاربة في إنتاج مادة النخالة وتوفيرها للمربين. لاسيما وأن 40 بالمائة منها فقط تُوجّه مباشرة للموالين. فيما تُوجّه 60 بالمائة للبيع بطريقة حرة. مؤكدا التوجه بصفة نهائية لبيع النخالة مباشرة للموال أو للمصانع المنتجة لأغذية الحيوانات فقط ومنع بيعها بطريقة حرة خارج المطاحن.

وبخصوص قدرات التخزين، قال الوزير أن القطاع يعمل على رفع قدرات تخزين الديوان الوطني المهني للحبوب. البالغة حاليا 28 مليون قنطار فقط، من خلال مشروع لإنجاز 30 صومعة للتخزين. تم إنجاز 16 منها، في حين عرفت 14 منها تأخرا في الإنجاز.

وبالنسبة لبناء المخازن، قال الوزير أن كل الإمكانيات متوفرة لإنجازها بقدرات محلية دون اللجوء للخبرة والأموال الأجنبية.

كما أشار وزير الفلاحة، أنه بالنسبة لتوفير الأعلاف، فقد تلقى الضوء الأخضر من طرف الوزير الأول لإعداد تقرير شهر فيفري المقبل لغرض زيادة كمية الأعلاف الموجهة للإبل والخيل بـ1 كغ، لتصل إلى 4 كغ في اليوم. مضيفا أن الكمية التي تمنح للإبل و الخيول حاليا غير كافية و هو ما يلزم القطاع بالتوجه نحو إستيراد الشعير.

وفي رده على سؤال يتعلق بانتشار آفة “البوفروة” التي تسببت في خسارة 60 بالمائة من منتوج التمور بولاية المغير. قال أن القطاع تمكن من معالجة 2 مليون و نصف نخلة عبر الولايات الـ18 المنتجة للتمور، ما يمثل نسبة 99 بالمائة من الهدف المسطر.

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