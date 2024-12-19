وزير الفلاحة: تحويل 2500 ملف لفسخ عقود الامتياز

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة، أنه تم تحويل 502 2 ملف إلى مصالح أملاك الدولة. لمباشرة إجراءات فسخ عقود الامتياز. كما تم إعداد 1537 عقد فسخ إمتياز لغاية اليوم.

وأشار وزير الفلاحة خلال رده على سؤال بمجلس الأمة، أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عاين وسجل 42.265 مخالفة. وإخلال بالالتزامات على مستوى 20.603 مستثمرة فلاحية فردية وجماعية على المستوى الوطني. منذ سنة 2012 إلى غاية 30 نوفمبر 2024. مضيفا أنه تم تسجيل 4.899 حالة إخلال شملت البناءات غير الشرعية وتحويل الطابع الفلاحي للأراضي. وعدم الإستغلال الفعلي للأراضي، خصّت 11.280 مستثمر صاحب امتياز.

كما أوضح الوزير، أنه تم توجيه 10.349 إعذار لأصحاب المستثمرات الفلاحية. حيث رفع 2.928 مستغل المخالفات وبقي 3.407 مستثمر لم يمتثلوا. و576 مستثمر أمام القضاء و4.014 قيد المتابعة الميدانية.