وزير الفلاحة: تدابير وشيكة لإنجاح الموسم الفلاحي 2023 – 2024

أعلن محمد عبد الحفيظ هني وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الخميس. عن تنفيذ جملة من التدابير التحضيرية قريبا لإنجاح الموسم الفلاحي 2023 – 2024.

في تصريحات على هامش اختتام الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة 2022 – 2023، قال هني إنّه ستكون هناك إجراءات في أقرب الآجال، تضاف للتدابير المتخذة فعليا. من أجل الانطلاق في أحسن الظروف على أهبة الموسم الفلاحي القادم.

كما أشار الوزير إلى اتخاذ اجراءات لحماية كل الفلاحين، وتحصين الأنشطة الزراعية ضدّ مختلف المخاطر