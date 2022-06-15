وزير الفلاحة: تسهيلات للمتعاملين القطريين الراغبين في الإستثمار بالجزائر

قدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أهم محاور إستراتيجية قطاع الفلاحة في الجزائر أمام وفد رجال الأعمال القطريين.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، فقد تم خلال هذا اللقاء الذي جمع الوزير عبد الحفيظ هني بوفد ممثل من رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني. رئيس مجلس رابطة رجال الأعمال القطريين. التطرق إلى أهم محاور إستراتجية القطاع. والتي يهدف من خلالها خاصة إلى تطوير وعصرنة الفلاحة.

وأشار البيان، إلى أن وزير الفلاحة هني ذكّر بأهم مجالات الإستثمار التي تم تحديدها. خاصة المحاور التي تخص الإستثمار في مجال تنمية وتثمين المنتجات الفلاحية وتحويلها. لاسيما بالنسبة للمنتجات الإستراتجية ذات الاستهلاك الواسع. كالحبوب والحليب والأعلاف. وكذا الزراعات الصناعية كالزراعات الزيتية والسكرية.

كما أعرب وزير الفلاحة عن رغبة القطاع في مرافقة المتعاملين القطريين الراغبين في الإستثمار في المجال الفلاحي. من خلال كل التسهيلات التي يقدمها القطاع لتسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين. والإسراع في إنجاز المشاريع الاستثمارية التي يهدف من خلالها إلى تعزيز الأمن الغذائي. والعمل معا على تقليص فاتورة الاستيراد.

من جهتهم، رحّب رجال الأعمال القطريين بما قدمه لهم وزير الفلاحة من تسهيلات ومرافقة. حيث أكدوا عن رغبتهم في إقامة عدة مشاريع إستثمارية في شتى المجالات. لاسيما منها التي تخص الأنشطة والشعب الفلاحية.

وأشار البيان، إلى أن اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة حضره رئيس مجلس إدارة شركة “إستثمار القابضة”. وشركة “بلدنا للصناعات الغذائية”. محمد معتز الخياط، سفير دولة قطر بالجزائر عبد العزيز علي أحمد نعمه النعمة. مع إطارات وزارة الفلاحة وبحضور رئيس مجلس الأعمال الجزائري القطري كمال مولى.

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