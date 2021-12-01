وزير الفلاحة: تسهيلات مالية وإدارية للشباب الراغبين في الإستثمار بالقطاع
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، أنه سيتم تقديم كل التسهيلات المالية والإدارية الضرورية. لدعم الشباب الراغبين في الإستثمار في قطاع الفلاحة للمساهمة في رفع الإنتاج الوطني.
وحسب بيان للوزارة، فقد إستقبل وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، حيث تم مناقشة السبل والإجراءات العملية لدعم الشباب الراغبين في الإستثمار في قطاع الفلاحة والصناعات التحويلية.
وأكد البيان، أن اللقاء جاء ضمن الجهود المبذولة من طرف القطاعين من أجل دعم ومرافقة الشباب لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في الإنتاج الزراعي وتثمين المنتجات الزراعية. وذلك تطبيقا لإتفاقية إطار المبرمة بينهما في مارس الماضي.
كما تم مناقشة الآليات والفرص التي يوفرها القطاعين لتمكين الشباب في الشروع قريبا في إطلاق مشاريع استثمارية مباشرة. بعد تحديد مواقع المحيطات العقارية المتوفرة حسب التوجيهات التقنية والاقتصادية التي يقدمها قطاع الفلاحة. لاسيما تلك المتعلقة بالخصائص التقنية التي تميز كل منطقة. وكذا احتياجات السوق و الاقتصاد الوطني.
من جهتهم أعرب الوزيران عن إستعداد القطاعين لتقديم كل التسهيلات المالية والإدارية الضرورية لدعم الشباب الراغبين في الاستثمار في قطاع الفلاحة. للمساهمة في رفع الإنتاج الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل. كما تم إعطاء تعليمات لتفعيل اللجنة المشتركة بين القطاعين للتنسيق ومتابعة تطبيق التوصيات المتفق عليها في هذا المجال.
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وزير الفلاحة: تقليص إستيراد مسحوق الحليب ودعم الإنتاج الوطني
وزير الفلاحة: تقليص إستيراد مسحوق الحليب ودعم الإنتاج الوطني
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، على ضرورة تقليص فاتورة إستيراد مسحوق الحليب. نظرا لارتفاع أسعاره على مستوى السوق الدولية.
وحسب بيان للوزارة، فقد ترأس محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة أمس الثلاثاء، إجتماعا مع إطارات الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. حيث تم مناقشة عدة مسائل تتعلق بدور الديوان في دعم تنمية الإنتاج الوطني من الحليب. وفي تموين السوق بحليب الأكياس المدعم من طرف الدولة.
كما أضاف البيان، أن وزير الفلاحة، أكد على ضرورة تصويب كل الجهود نحو تقليص فاتورة الإستيراد في ظل إستمرار إرتفاع أسعار مسحوق الحليب على مستوى السوق الدولية. مما يستدعي إعادة النظر في دور الديوان كأداة تطوير شعبة الحليب. من خلال المساهمة في تحسين جمع الحليب الطازج وخلق القيمة المضافة.
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