وزير الفلاحة: تسهيلات مالية وإدارية للشباب الراغبين في الإستثمار بالقطاع

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، أنه سيتم تقديم كل التسهيلات المالية والإدارية الضرورية. لدعم الشباب الراغبين في الإستثمار في قطاع الفلاحة للمساهمة في رفع الإنتاج الوطني.

وحسب بيان للوزارة، فقد إستقبل وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، حيث تم مناقشة السبل والإجراءات العملية لدعم الشباب الراغبين في الإستثمار في قطاع الفلاحة والصناعات التحويلية.

وأكد البيان، أن اللقاء جاء ضمن الجهود المبذولة من طرف القطاعين من أجل دعم ومرافقة الشباب لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في الإنتاج الزراعي وتثمين المنتجات الزراعية. وذلك تطبيقا لإتفاقية إطار المبرمة بينهما في مارس الماضي.

كما تم مناقشة الآليات والفرص التي يوفرها القطاعين لتمكين الشباب في الشروع قريبا في إطلاق مشاريع استثمارية مباشرة. بعد تحديد مواقع المحيطات العقارية المتوفرة حسب التوجيهات التقنية والاقتصادية التي يقدمها قطاع الفلاحة. لاسيما تلك المتعلقة بالخصائص التقنية التي تميز كل منطقة. وكذا احتياجات السوق و الاقتصاد الوطني.

من جهتهم أعرب الوزيران عن إستعداد القطاعين لتقديم كل التسهيلات المالية والإدارية الضرورية لدعم الشباب الراغبين في الاستثمار في قطاع الفلاحة. للمساهمة في رفع الإنتاج الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل. كما تم إعطاء تعليمات لتفعيل اللجنة المشتركة بين القطاعين للتنسيق ومتابعة تطبيق التوصيات المتفق عليها في هذا المجال.

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