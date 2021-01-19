وزير الفلاحة: تعليمات لمرافقة منتجي الحبوب لتذليل جميع الصعوبات

قال وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، أن الجزائر لديها قدرات كبيرة في المجال الفلاحي، غير أن هناك نقائص في التموين والمرافقة.

وأضاف الوزير خلال زيارته لولاية عين الدفلى، أن برنامح الوزارة يرتكز على الإستثمار في مختلف الشعب كالزيوت والذرة والسكر والحبوب.

وأوضح الوزير، أنه أعطى تعليمات لمرافقة منتجي الحبوب لتذليل جميع الصعوبات خصوصا في السقي التكميلي الذي أعطاه الرئيس أهمية بالغة.

وشدّد في ذات السياق، على توفير كل الإمكانيات والمرافقة للفلاحين، خاصة من خلال مجهوداتهم أثناء جائحة كورونا.

وكشف حمداني، أنه من غير المعقول عدم التكفل بانشغالات الموالين كالتموين والبيروقراطية على المستوى المحلي.