وزير الفلاحة: تعويض المتضررين من الحرائق سيكون بداية من غدا الخميس

أفاد وزير الفلاحة والتنية الريفية عبد الحميد حمداني اليوم الأربعاء، أن تعويض الولايات المتضررة والمواطنين، من الحرائق الأخيرة ستبدأ يوم غد على أرض الواقع.

وقال الوزير على هامش لقائه مع مدراء 58 ولاية، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعطى تعليمات صارمة بتعويض الفلاحين والمواطنين بأسرع وقت ممكن.

وأضاف، أن مرحلة إحصاء الأضرار على مستوى الولايات المتضررة إنتهت، وت إحصاء 95 بالمائة من الأضرار على مستوى الولايات.

وتابع حمدانب القول، أنه بداية ن يوم غد ستنطلق عملية التعويض فيما يخص الحيوانات، وستكون عملية النقل على عاتق الدولة، فيما ستنطلق علية التشجير بداية ن شهر أكتوبر القادم.

وقال الوزير أن التعويضات ستمي جميع الولايات المتضررة وستكون بداية من ولايتي تيزي وزو وبجاية.