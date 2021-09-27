وزير الفلاحة: تقليص إستيراد القمح هذه السنة

أفاد وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، اليوم ، أنه سيتم خلال هذه السنة العمل على تقليص إستيراد القمح خاصة القمح الصلب.

وقال الوزير على هامش إبرام إتفاقية مع وزارة الطاقة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أعطى تعليمات لجعل هذه السنة سنة تحدي لوزارة الفلاحة، خاصة فيما يخص شعبة الحبوب.ووضع تحدي من أجل تقليص إستيراد القمح خاصة القمح الصلب.

وكشف الوزير حمداني، عن إبرام إتفاقيتين مع وزارة الطاقة، تخصان الأسمدة والإستثمار.

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