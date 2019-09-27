وزير الفلاحة: تنصيب اللجان الولائية المكلفة ببرنامج التشجير الأسبوع القادم

شدّد وزير الفلاحة شريف عماري على ضرورة التطبيق الصارم للبرنامج الوطني للتشجير على مستوى كل ولايات الوطن.

وترأس الوزير أمس إجتماعا تنسيقيا حول التحضيرات الجارية لإطلاق البرنامج الوطني للتشجير بحضور محافظي الغابات.

ونوه الوزير بأهمية هذا البرنامج الذي سينطلق في أكتوبر القادم ويستمر الى غاية مارس 2020 تحت شعار “شجرة لكل مواطن”.

وذكّر بأن الحكومة جددت في 21 سبتمبر الفارط خلال مصادقتها على المخطط الوطني للمناخ 2020 /2030 أهمية التشجير.

كما قررت الحكومة، إعادة إحياء مشروع السد الأخضر وتأهيله ووضع جهاز دائم يتولى التحضير لهذه العملية وتجسيدها ومتابعتها الدائمة.

وأضاف الوزير، أنه سيتم إعادة النظر في بعض القوانين لتدعيم المؤسسات التي تسهر على الثروات الطبيعية عبر كل مناطق الوطن.

وأفاد عماري بأنه سيتم تنصيب اللجان الولائية الأسبوع القادم عبر كل ولايات الوطن تحت إشراف الولاة.

وتقوم هذه اللجان بمتابعة وتنشيط وتأطير عملية التشجير على المستوى المحلي بالشراكة مع مؤسسات الهندسة الريفية ومديريات المصالح الفلاحية ومديريات الصيد البحري و الجمعيات و حركة المجتمع المدني.