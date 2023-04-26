وزير الفلاحة: توزيع 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية بالجنوب قريبا

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، أن أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية مهيئة للتوزيع لفائدة المستثمرين قريبا بولايات جنوب البلاد.

وقال وزير الفلاحة، خلال لقاء صحفي على هامش زيارته إلى ولاية مستغانم. أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قام بالتهيئة للتوزيع قريبا أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية بولايات جنوب البلاد. على غرار أدرار، المنيعة، تيميمون، ورقلة، إليزي وجانت.

وأضاف وزير الفلاحة، أنه تم تأهيل ملفات المستثمرين عبر الأرضية الرقمية التي أطلقتها وزارته. لاستقبال طلبات إستغلال أراضي زراعية في إطار الإستثمار الخاص بجنوب البلاد. مشيرا إلى أنه قد تم تنصيب لجنة مختصة لدراسة هذه الملفات على أن يتم الإنتهاء من عملية توزيع الأراضي الزراعية على المستثمرين بولايات جنوب البلاد قبل نهاية شهر جوان المقبل.

كما أشار وزير الفلاحة، إلى أن الهدف من هذه العملية هو بلوغ خلال نهاية السنة المقبلة 1 مليون هكتار من الأراضي المزروعة بمحصول الحبوب بولايات جنوب البلاد. مع توقع بلوغ مردودية قد تتراوح ما بين 70 إلى 80 قنطار في الهكتار الواحد.

و من جهة أخرى، أعلن هني عن مراجعة قريبة للإجراءات القانونية الخاصة بانتخابات المجالس المهنية المشتركة للشعب الفلاحية التي ستنتهي عهدتها خلال السنة الجارية. حيث سيتم مراعاة ضمن هذه الإجراءات إنتخاب ممثلي هذه المجالس من يملكون خبرة في المجال الفلاحي. وذلك في سياق جهود الوزارة الرامية إلى تنظيم القطاع.

كما أشار وزير الفلاحة الى الشروع في التحضير لحملة مكافحة حرائق الغابات ضمن الهيئة الوطنية لمكافحة هذه الحرائق. حيث سيتم بداية ماي المقبل تنصيب لجنة تضم 13 قطاعا وزاريا. والتي ستعكف على إعداد برنامج عمل مسبق لحماية المحيط الغابي من الحرائق. مضيفا أنه ستتخذ إجراءات قانونية صارمة في حق المتسببين في إضرام الحرائق بصفة متعمدة.

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