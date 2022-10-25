وزير الفلاحة: توسيع السد الأخضر إلى 4.7 مليون هكتار عبر 13 ولاية

كشف عبد الحفيظ هني وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن السد الأخضر سيكون موردا إقتصاديا وإجتماعيا هاما من خلال توسيعه من 3.7 إلى 4.7 مليون هكتار في 13 ولاية. على طول إجمالي قدره 1500 كلم من بينها ولاية الجلفة. الذي يمتد بها السد الأخضر على 24 بلدية بمساحة تفوقمليون هكتار.

وخلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية الجلفة، على هامش الاحتفال باليوم الوطني للشجرة. تحت شعار: الغابة الجزائرية، ثروة إقتصادية، ومصدر للتنوع البيولوجي وأداة لمكافحة التصحر. أن هذه المناسبة تعتبر فرصة للتعبير عن مدى الوعي والمسؤولية بضرورة الحماية والمحافظة على الثروات الطبيعية لضمان إستدامتها. لما لها من إنعكاسات على صعيد التنمية الإقتصادية و الإجتماعية.

كما كشف وزير الفلاحة، بأن هذا الموعد يشكل منطلقا للشروع الرسمي في الحملة الوطنية للتشجير. وتجسيد بعض العمليات المندرجة في مشروع إعادة تأهيل السد الأخضر. تماشيا مع الأهداف المبرمجة لفترة 2020-2024. المنبثقة عن برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة. فيما يتعلق بالمحافظة على الموارد الطبيعية، لاسيما الغابية منها. وذلك من خلال التسيير المستدام والإستغلال الأحسن لمنتجاتها.

وأوضح وزير الفلاحة، أن ولاية الجلفة تساهم بقيمة إنتاج تعادل أكثر من 105 مليار دينار. إذ تحتل المرتبة الثامنة وطنيا من حيث الإنتاج الكلي. كما شهدت تطورا تدريجيا في مجال الإستثمار والتوسع في المحيطات الفلاحية. بفضل إلتزامات رئيس الجمهورية وبرامج الدعم والتحفيز التي وفرتها الدولة.

كما كشف وزير الفلاحة، أن القطاع يسعى إلى إعادة تأهيل السد الأخضر بغرض مكافحة تدهور الأراضي والتصحر وتحسين القدرة على مجابهة تغير المناخ في المناطق الرعوية. وجعل السد موردا إقتصاديا وإجتماعيا هاما من خلال توسيعه من 3.7 إلى 4.7 مليون هكتار في 13 ولاية. على طول إجمالي قدره 1500 كلم من بينها ولاية الجلفة الذي يمتد بها السد الأخضر على 24 بلدية بمساحة تفوق 1 مليون هكتار.

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