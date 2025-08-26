وزير الفلاحة: توفير كل التسهيلات للراغبين في الاستثمار بتربية المائيات البحرية

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، أن تربية سمك البلطي الأحمر يشكل أولوية بالنسبة للقطاع.

وشدّد الوزير، خلال ترأسه، لقاءً وطنياً مع المدراء الولائيين للصيد البحري وتربية المائيات، أن كل الولايات ملزمة بالانخراط في برنامج تربية هذا النوع من السمك. الذي سيدخل ضمن قائمة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع المدعمة من طرف الدولة.

كما أسدى توجيها للمدراء الولائيين لإعطاء دفعة أقوى لتربية المائيات البحرية. وتوفير كل التسهيلات للمتعاملين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال وكذا في إنشاء مزارع لتسمين التونة الحمراء.

هذا وتم من خلاله اللقاء، تقييم مختلف نشاطات القطاع لا سيما تطوير تربية المائيات. وإعادة إطلاق استغلال أسطول الصيد البحري.

بالإضافة إلى تحضير الطبعة العاشرة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات. الذي سينظّم بداية شهر نوفمبر القادم، وغيرها من الملفات ذات الصلة.

كما تمّ خلال هذا اللقاء، التذكير بالأهداف المنوطة بالقطاع لا سيما ما تعلق بتربية المائيات البحرية منها والقارية. التي تشهد ديناميكية كبيرة بفضل الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها السلطات العمومية من حيث دعم المنتجين وتوسيع تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة.