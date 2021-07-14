وزير الفلاحة: توقيع وثيقة مشروع لإعادة تأهيل وإنتاج غابات الفلين

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، أن غابات بلوط الفلين تتربع على مساحة 440 ألف هكتار. أي 11 بالمائة من المساحة الإجمالية للغابات.

وأضاف الوزير خلال توقيع وثيقة مشروع إعادة التأهيل والتنمية المستدامة المتكاملة للمناظر الطبيعية لإنتاج غابات بلوط الفلين في الجزائر. بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة. أن هناك 150 ألف هكتار مساحة منتجة للفلين بمتوسط إنتاج يبلغ سنويا 60 ألف قنطار. مؤكدا أن هذا المشروع يندرج أساسا في تجسيد سياسة تنمية الغابات بحلول 2035 .

وأشار حمداني، أنه من المنتظر أن يحقق المشروع الذي يستهدف ثلاث مواقع تمثل مختلف الهيئات البيئة والإجتماعية والإقتصادية بإجمالي 22.530 هكتار. يخص غابة بني إيدر في جيجل، وغابة تاوريرت إيغيل في بجاية، وغابة حفير في تلمسان. كما أن وثيقة المشروع التي سيتم التوقيع عليها بالشراكة مع منظمة الفاو وبمساهمة تمويلها ضمن إطار البيئة العالمية يتمثل هدفه الأساسي في الحفاظ على النظم الإيكولوجية للغابات وإستغلالها وإدارتها بطريقة مستدامة لا سيما فيما يتعلق بالفلين. كما أن المشروع سيحظى بتمويل يقدر بـ 28 مليون دولار. ضمن إطار البيئة العالمية خلال فترة تقدر بـ 4 سنوات تستهدف ثلاث مواقع