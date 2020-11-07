وزير الفلاحة: جل الحرائق التي اندلعت أمس في بعض ولايات الوطن تمت السيطرة عليها

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، اليوم السبت، أن جل الحرائق التي اندلعت البارحة في بعض ولايات الوطن تمت السيطرة عليها.

معبرا عن تعاطفه مع عائلات الضحيتين اللتان سجلتا في ولاية تيبازة بسبب الاختناق، ومؤكدا بأن أعوان الغابات والحماية المدنية على قدم وساق لإخماد كل الحرائق ومباشرة التحقيقات الميدانية لمعرفة الأسباب.

وأوضح الوزير على هامش جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية سنة 2021.

بأن الحرائق التي مست 8 ولايات ( البليدة، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، سيدي بلعباس، تلمسان، عين تيموشنت) اندلعت في غير الموسم المعتاد.

أي بين شهر جوان و أكتوبر، منوها بالظروف المناخية المساعدة لذلك مثل ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح قوية خلال يوم الجمعة.