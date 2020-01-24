وزير الفلاحة: جمع 20 مليون قنطار من القمح الصلب على المستوى الوطني

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عوماري، أنّ الجزائر تمكنت من جمع ما قيمته 20 مليون قنطار من القمح الصلب على المستوى الوطني.

وأكد عوماري، أمس الخميس خلال إجتماعه بالمكتب التنفيذي للمجلس الوطني لشعبة الحبوب، أن هذه الكميات تم توجيهها إلى التخزين على مستوى تسعة مخازن كبرى.

وقال عوماري، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن القطاع يعمل على توسيع قدرات التخزين لإستقبال الحصاد المقبل، “من خلال تنفيذ المشاريع المسطرة البالغ عددها 30 مشروعا”.

وأكد وزير الفلاحة قائلا “سيتم إطلاق 14 مشروعا قريبا إلى جانب 16 مشروع آخر قيد التحضير، سيتم إطلاقها بالتفاوت بعدما بلغت نسبة التحضيرات فيها ما بين 60 و70 في المائة”.