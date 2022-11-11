وزير الفلاحة: حسم وشيك لوضعية عمال ديوان تربية الخيول والإبل

قال وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، أنه سيتم إعادة هيكلة ديوان تربية الخيول والإبل، وتسوية وضعية عمال الديوان والأجور العالقة.

وأضاف وزير الفلاحة، في جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن وضعية عمال الديوان الوطني لتربية الخيول والإبل بتيارت. لم يتقاضوا رواتبهم منذ 38 شهرا. مضيفا أن ذلك يعود إلى الصعوبات المالية التي يمرّ بها الديوان بالأخص منذ ست سنوات.

كما تأسف الوزير بخصوص الحالة المزرية التي آل اليها هذا الديوان الذي بعدما كان يحتوي في سنوات التسعينات. على 1246 رأس خيل وتوظف 600 عامل. أصبح عدد الخيول لا يتعدى فيه 14 خيلا.

وانعكست هذه الوضعية على العمال البالغ عددهم 36 عاملا، والذين لم يتقاضوا رواتبهم، في هذا الصدد، طمأن الوزير بأنّ هناك إجراءات لإعادة هيكلة هذا الديوان. حيث تمّ تعيين مدير جديد على رأسه، أعطيت له تعليمات لحل مشكل الرواتب. مع دخول حيز التنفيذ لأسعار جديدة للخدمات المقدّمة ابتداء من جانفي.