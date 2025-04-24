وزير الفلاحة: حصة كل ولاية من المواشي سيتم وفقا للكثافة السكانية

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة أن عملية بيع الأغنامالمستوردة والموجهة لعيد الاضحى المقبل، ستنظم على مستوى أسواق جوارية، تحت إشراف وزارتي الفلاحة والتجارة الداخلية،ضمن مخطط محلي خاص بكل ولاية.

وبعد أن لفت إلى أن عملية استقبال الاضاحي المستوردة جارية مثلما هو مخطط له

على مستوى تسع موانئ، أكد الوزير أن تحديد حصة كل ولاية من المواشي سيتم وفقا

للكثافة السكانية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العملية لا تعني اقصاء القطيع

المحلي بل جاءت لدعم الانتاج المحلي في هذه المناسبة التي تشهد اقبالا كبيرا

على الأغنام.