وزير الفلاحة: “حققنا أكثر من 25 مليار دولار في مجال الإنتاج “

صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني أن قطاعه سيحقق أكثر من 25 مليار دولار في مجال إنتاج.

وخلال نزوله ضيفا على قناة النهار قال الوزير اهداف برنامج السقي التكميلي تجاوزت نسبة 27 بالمئة.

كما أوضح الوزير ان قطاع الفلاحة سيساهم بأكثر من 12 .5 بالمائة من pib وهذا مكسب للإقتصاد الوطني.

وبخصوص الارقام المسجلة في القطاع قال حمداني انه متفائل من التنائج في الميدان وهذا بالرغم من شح المياه هذا الموسم.

وبالمقابل تم الإعتماد هذه السنة على السقي التكميلي والذي تم تجاوز الأهداف المسطرة له بـ 27 بالمائة.

وأشار الوزير إلى أن السقي التكميلي سيخفف من أثار الجفاف و نتوقع أن يكون حصاد هذه الموسم أكثر من الموسم السابق

واكد الوزير ان الفلاحة ليست قضية أرقام وفقط وإنما هي قضية إستعمال تقنيات.

وأشار الوزيرألى أن السقي التكميلي سيخفف من أثار الجفاف و نتوقع أن يكون حصاد هذه الموسم أكثر من الموسم السابق