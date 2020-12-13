وزير الفلاحة حول ملف القمح المستورد: صحة المستهلك قبل كل شيئ

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم الأحد، إن صحة المستهلك الجزائري، هي قبل كل شيئ.

وأوضح الوزير، خلال إشرافه على ابرام اتفاقية مع بنك بدر، بخصوص ملف القمح المستورد والذي ثبتت عدم صلاحيته، إن هناك عملية تجارية تمت بين طرفين وفيها دفتر شروط.

مشيرا إلى إن الدولة حريصة على كل العوامل الخاصة بصحة المستهلك، عن طريق المخابر والإطارات مؤكدا أنه لن يتم المخاطرة في هذا الخصوص.

وتابع حمداني، إنه وعندما يتضح وجود اختلال في دفتر الشروط، فإن المصالح المعنية تتخذ الإجراءات اللازمة.

وأكد الوزير، أن كل الإجراءات اتخدت من قبل وزارة الفلاحة بخصوص ملف القمح المستورد، مشددا على إن صحة المستهلك هي الأساس.